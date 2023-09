Kaffeenachmittag der Mittwochsfrauen in Dietenborn

In der sogenannten Klosterscheune trafen sich die „Mittwochsfrauen“ aus Kleinberndten und Dietenborn in dieser Woche.

Kleinbernten/Dietenborn. Seit sechs Jahren gibt es die regelmäßigen Treffen der Frauen aus Kleinberndten und Dietenborn.

Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen sich knapp 20 Frauen aus Kleinberndten und Dietenborn zum Kaffeenachmittag. Mal finden die geselligen Treffen im Küsterschulhaus in Kleinberndten, mal am „Bienchen“ im Helbetal, im Hainröder Teichtal oder auch bei Vereinen in der Umgebung statt – so wie jüngst beim Heimatverein in Holzthaleben.

In dieser Woche wählten die „Mittwochsfrauen“ die wunderschöne Klosteranlage in Dietenborn für ihre Kaffeerunde mit selbst gebackenem Kuchen. Initiatorin Uta Beyer hatte die Runde vor sechs Jahren ins Leben gerufen, nachdem der Rentnertreff in Kleinberndten aufgelöst worden war. Die Treffen dienen zum ungezwungen Austausch und dafür, wieder mal etwas Neues zu erfahren. Am Mittwoch hatte Brigitte Jost Zeichnungen mit, auf denen sie das frühere Kleinberndten festgehalten hatte.