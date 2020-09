Kaiserpfalz und Kloster Memleben laden ein

Zum Tag des offenen Denkmals laden am Sonntag, 13. September, Kloster und Kaiserpfalz Memleben ein. Um 14.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Gospelchor. Entsprechend der Richtlinien kann der Gottesdienst nicht in der Krypta stattfinden. Bei schönem Wetter ist er unter freien Himmel geplant, bei Regen in der Wasserscheune. Bereits 11.30 Uhr spricht Professor Felix Biermann (Universität Stettin) in der Wasserscheune über die Grabungen an der Steinklöbenschanze in Kleinwangen.