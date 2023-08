Der deutsch-deutsche Kammerchor gastiert in der Sondershäuser Trinitatiskirche. Die Ursprünge des Chores gehen auf das Frühjahr 1989 zurück, als sich – noch zu Zeiten der deutschen Teilung – Studenten der Kirchenmusikschulen Halle/Saale und Herford/Westfalen im Rahmen der Partnerschaft beider Hochschulen zu einem ersten Gedankenaustausch trafen.

Kammerchor gastiert in Sondershäuser Trinitatiskirche

Sondershausen. Die Sängerinnen und Sänger proben dafür in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf.

Zu einem Konzert des deutsch-deutschen Kammerchors wird am Donnerstag, 10. August, um 19.30 Uhr in die Trinitatiskirche in Sondershausen eingeladen. Aufgeführt werde ein Programm mit der G-Dur-Messe von Francis Poulenc sowie Werken von Heinrich Schütz und Albert Becker.

Bei dem Chor handelt es sich um die Vereinigung von 25 bis 35 Sängerinnen und Sängern, die sich alljährlich im Sommer trifft, um unter der Leitung von Hannelotte Pardall anspruchsvolle Werke der geistlichen a-cappella-Literatur aufzuführen. In diesem Jahr ist der Kammerchor zu Gast in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf, wo die Mitglieder sich auf ihre Auftritte vorbereiten. Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Spende ist willkommen.