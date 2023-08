Kammerchor gastiert in Trinitatiskirche Sondershausen

Sondershausen. Am 10. August gibt es ein besonderes Konzert in der Musikstadt im Kyffhäuserkreis.

Am Donnerstag, dem 10. August, gastiert um 19.30 Uhr der deutsch-deutsche Kammerchor unter der Leitung von Professor Hannelotte Pardall (Saarbrücken) in der Trinitatiskirche Sondershausen mit einem Chor-Orgel-Konzert. Laut Mitteilung widmet sich der Chor auf seiner Konzertreise 2023 einem längst „klassisch“ gewordenen, jüngeren Werk der langen Tradition der Messvertonung. Francis Poulenc (1899-1963) komponierte 1937 eine Messe in fünf Sätzen (ohne Credo), die dem Andenken an seinen verstorbenen Vater gewidmet ist, heißt es.

Mit drei italienischen Madrigalen, die Heinrich Schütz 1611 als opus 1 zum Abschluss seines Studiums bei Giovanni Gabrieli in Venedig schrieb, demonstriert der Chor zuvor, wie perfekt der spätere Dresdner Hofkapellmeister mit italienischer Lyrik umgehen konnte. Mit einer Psalmvertonung für Doppelchor von Albert Becker ist das 19. Jahrhundert im Programm vertreten.

Den Angaben zufolge bildet Orgelmusik die zweite Achse des Programmes. Stefan Kießling (Leipzig) wird zwei größere Kompositionen vortragen. Dafür verfügt er über ein reiches Repertoire von Orgelmusik seit dem 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, mit dem er regelmäßig auch in Hongkong, Singapur, Russland, Kanada und in den USA zu Gast ist.