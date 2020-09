Das Blechbläser-Quintett des Loh-Orchesters mit Richard Teufel am Horn, Ralf Glitscher an der Trompete, Jakob Hagen an der Tuba, Florian Bankosegger an der Posaune, Nikolai Erpilev an der Trompete sowie am Schlagzeug Marius Fink spielte am Sonntag in der Cruciskirche. Das erste Kammerkonzert der Spielzeit stand unter dem Titel „James Bond lernt Spanisch" und begeisterte das Publikum mit Stücken von Piazzolla, Mancini, Bizet und Frank Sinatra.