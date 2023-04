Kammerkonzert in Oldisleben statt Rübenkampagne

Oldisleben. Stiftung Zuckerfabrik Oldisleben hat viele Pläne. Dafür hat sie auch schon Kontakte in der Region aufgenommen.

Vor 150 Jahren, im April 1873, endete die erste Kampagne der Zuckerfabrik Oldisleben. Die Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik will dieses Jubiläum nicht nur am Denkmaltag im September aufgreifen, sondern eine Woche zuvor auch zum Anlass für ein Kammerkonzert in der alten Fabrik nehmen.

„Wir stecken mitten in der Planung. Außerdem steht unser neuer Internetauftritt kurz vor der Vollendung, dann können diese und weitere Termine auch online eingesehen werden“, kündigt Grundstücksverwalter Uwe Altsohn an. Derzeit befinde sich die Internetpräsenz der Stiftung in der Genehmigungsphase. Sie enthält alles rund um die Historie der 1872 gebauten Fabrik inklusive Erläuterungen, Zeittafel sowie Dokumentation des Sicherungsfortschritts nach der Stilllegung 1990.

Auch ein Förderverein Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben zur Unterstützung der Stiftung hat sich inzwischen gegründet. Dem Förderverein mit Sitz in der Zuckerfabrik gehören rund zwanzig Mitglieder an, die überwiegend eine Verbindung zur Zuckerindustrie haben. Wie das Vereinsleben in den nächsten Jahren gestaltet werden soll, ist nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Martin Bruhns derzeit noch offen. Denkbar seien beispielsweise Vortragsveranstaltungen über die Wirtschaftsgeschichte der Region oder auch kulturelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit regionalen Initiativen. Die Stiftung kann sich das Industriedenkmal darüber hinaus als Außenstandort für Bildungsstätten, wie etwa Hochschulen und Universitäten vorstellen. Ideen gebe es viele, sagt Uwe Altsohn.

Auch zur Kur- und Tourismus GmbH in Bad Frankenhausen hat Stiftungsgeschäftsführer Peter Meinecke Kontakt aufgenommen und Kurdirektorin Katja Rudolph bei einer Betriebsbesichtigung für das Industriemonument begeistert. „Ein richtiges Juwel“, schwärmte die Kurchefin nach der Fabrikführung. „Bei der Begrüßung der neuen Kurgäste jeden Donnerstag werden wir neben Kyffhäuser-Denkmal, Barbarossahöhle und anderen künftig auch für die alte Zuckerfabrik als besondere Sehenswürdigkeit werben“, sagte sie zu.

3500 Besucher zählte das Industriedenkmal im vergangenen Jahr, davon allein 2500 am Denkmaltag. Nach der Pandemie habe der Besichtigungsbetrieb erst wieder anlaufen müssen, sagt Uwe Altsohn. Führungen können für alle Tage der Woche einschließlich sonn- und feiertags vereinbart werden. Seit 1. April 2023 werden neben der ausführlichen Besichtigung neuerdings auch zwei kürzere Rundgänge angeboten..