Kammerkonzert in Zuckerfabrik

Oldisleben. Das Südthüringische Kammerorchester kommt mit Schweizer Gastmusikern in den Kyffhäuserkreis.

In der Zuckerfabrik Oldisleben werden 3. September das Südthüringische Kammerorchester und Gastmusiker aus der Schweiz zum Konzert erwartet. Gäste sind der Schweizer Komponist Jean-Luc Darbellay sowie seine Tochter Noelle Anne Darbellay (Violine) und Sohn Olivier Darbellay (Horn). Darbellay gilt als einer der führenden Schweizer Komponisten der Gegenwart. In der Zuckerfabrik wird er sein Werk „Noori“ dirigieren. Beginn: 16 Uhr. Karten an der Abendkasse und im Internet.

www.stiftung-sko.de