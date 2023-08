Kampfkunst in Artern erlernen

Bei der Kampfkunstschule in Artern beginnt das Training am 24. August. Schnuppertraining gibt es auch.

Artern. Die Kampfkunstschule Artern beginnt wieder mit dem Training.

Bei der Kampfkunstschule Artern beginnt nach Angaben des Vereins wieder das Training. Gestartet wird am 24. August ab 17 Uhr in der Sporthalle des staatlich-regionalen Förderzentrums Artern, schräg gegenüber der Tankstelle. „Interessenten an unserer Kampfkunst beziehungsweise realen Selbstverteidigung können sich für den Kinder- und Jugendbereich sowie den Erwachsenenbereich anmelden“, so Werner Bank von der Kampfkunstschule. An einem Schnuppertraining können Interessierte bereits am 10. und 17. August jeweils ab 17 Uhr teilnehmen.

www.kampfkunstschule-artern.de