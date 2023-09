Die Steinpilze wachsen am zurzeit.

Kann ich den essen? Pilzberater hilft in Sondershausen

Sondershausen. Ab 12. September wird es in Sondershausen wieder eine regelmäßige Beratung für Pilzesammler geben.

Nach jahrelanger Suche hat die Stadt Sondershausen einen neuen Pilzberater gewinnen können. Ab Dienstag, den 12. September, können sich Interessierte mit ihren gesammelten Pilzen beraten lassen. Bis Ende Oktober wird ein aus Bad Frankenhausen stammender Pilzkenner jeweils dienstags und freitags von 10 bis 14 Uhr – außer an Feiertagen – in der Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“ Auskunft geben.

Eine Beratung bietet der Pilzberater zu folgenden Terminen an: 12., 15., 19., 22., 26. und 29. September. Im Oktober ist er in der Stadtbibliothek anzutreffen am: 6., 10., 13., 17., 20., 24. und 27. Oktober. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zutritt zur Pilzberatung erfolgt über den Hintereingang der Stadtbibliothek.