Karneval in Hohenebra

Beim Honawerschen Carnevalclub geht es bunt und verrückt in die neue Faschingssaison. Die Närrinnen und Narren von Gelb-Blau freuen sich auf eine tolle Session unter dem Motto „Verrückt und bunt – beim HCV geht´s wieder rund“. Mit einem bunten Programm aus Büttenreden, Tänzen, Sketchen und Gesang erwartet der HCV seine Gäste im Festsaal in Hohenebra. Die folgenden Veranstaltungen werden durch den Verein ausgerichtet: Samstag, 1. Februar, 20.11 Uhr, Prunksitzung des Damenelferrates. Samstag, 22. Februar, 14.11 Uhr, Prunksitzung des Kinderelferrates und am Abend ab 20.11 Uhr Prunksitzung des Herrenelferrates. Am Sonntag, 23. Februar, 15.11 Uhr ist Familienfasching.

Der Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltungen findet am 24. Januar ab 19 Uhr in der Gaststätte Hohenebra statt. Telefonische Kartenanfragen über 0172/2 48 59 05 oder 0172/9 46 96 95.