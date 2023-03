Mit dem Stück „Wenn du denkst, die Kasse ist leer...“ unterhielt die Truppe vom Allmenhäuser Bauerntheater im vergangenen Jahr das Publikum im Thüringer Landhaus in Allmenhausen. Bei allen drei Vorstellungen war der Saal ausverkauft, so dass es jetzt erneut Aufführungen geben wird.

Kartenvorverkauf für Bauerntheater in Allmenhausen startet

Allmenhausen. Für das Stück „Wenn du denkst, die Kasse ist leer...“ beginnt der Vorverkauf.

Aufgrund der guten Resonanz auf die Vorstellungen des Allmenhäuser Bauerntheaters im vergangenen Jahr wird das selbst geschriebene Stück „Wenn du denkst, die Kasse ist leer...“ in diesem Jahr erneut aufgeführt (wir berichteten). Schon in der kommenden Woche beginnt der Kartenvorverkauf. Wer sich eine Eintrittskarte sichern möchte, hat dazu am Donnerstag, 6. April, von 18.30 bis 20 Uhr im Thüringer Landhaus die Möglichkeit. Vorbestellungen sind zudem dienstags und mittwochs zwischen 17 und 20 Uhr unter Telefon: 0171/ 1597 869 bei Elke Hopp möglich.

Die Vorstellungen sind für den 15. April um 18 Uhr und den 16. April um 16 Uhr im Landhaus geplant. Auch zur 888-Jahrfeier gibt es eine Aufführung.