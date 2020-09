Der traditionelle Kartoffelmarkt in Rockensußra findet auch in diesem Jahr statt – aufgrund der Coronapandemie in einem kleineren Rahmen. Am Sonntag, 4. Oktober, ab 11 Uhr, beginnt der Markt. Doch statt gegenüber der Gaststätte an der Bundesstraße 249 wird in diesem Jahr auf den Hof der Familie Urspruch-Rentschler eingeladen. Das teilte Ortsteilbürgermeister Tobias Busch mit.

Dort würden Kartoffeln verkauft. Es gebe aber auch andere Produkte regionaler Händler. Der Kartoffelmarkt werde organisiert von der Kirmesjugend, dem Rockensußraer Carnevals Club, dem Landwirtschaftlichen Betrieb Urspruch-Rentschler, dem Ortsteilrat und der Freiwilligen Feuerwehr Rockensußra. Der Hof befindet sich in der Dorfstraße 14 in Rockensußra.