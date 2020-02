In Sondershausen sucht ein Kater ein neues Zuhause.

Kater Toni spielt gern übermütig

Mit seinem übermütigen Spieltrieb kann Kater Toni Tierfreunden viel Freude bereiten. Im Moment allerdings sucht das Tier, das im Frühjahr erst ein Jahr alt wird, ein neues Zuhause. Als ganz junges Kätzchen aufgenommen lebt er jetzt in der Wohnung einer Katzenretterin in Sondershausen. Er ist an die Katzentoilette gewöhnt und würde sich auch als Zweittier bestens eignen. Er ist bereits kastriert.

Wer Katerchen Toni ein katzenfreundliches Heim bieten möchte, rufe bitte unter 03632-601275 und 01522-8987682 an.