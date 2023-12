Katzen suchen neues Zuhause

Katzen in allen Farben, fast alle kastriert, gechipt, geimpft, warten im Tierheim Gehofen auf neues Familienglück.

Katzen in allen Farben, fast alle kastriert, gechipt, geimpft, im Alter von 14 Wochen aufwärts, sind im Tierheim Gehofen auf der Suche nach neuem Familienanschluss. Das teilt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Artern, Christa Scheler, mit. „Kaum wird eine Katze vermittelt, kommen täglich neue Katzen dazu“, schreibt sie in einer Mail an unsere Zeitung. So wie von einer Futterstelle auf einen Schlag gleich dreißig Stück. Viele Katzen seien auch in Pflegestellen außerhalb des Tierheims untergebracht, berichtet Scheler. Leider versäumten Katzenhalter, ob aus Vergesslichkeit oder aus Kostengründen, es zunehmend, ihre Tiere kastrieren zu lassen. Im Tierheim in Gehofen sind die Vermittlungszimmer und Quarantäneräume aktuell, wie an vielen Wochen des Jahres, überbelegt. Daher wäre es hilfreich, wenn jemand, der sich ein Tier anschaffen möchte, zuerst im Tierheim danach schauen könnte, wo viele herrenlose Tiere warten.

Bei Interesse bittet das Tierheimteam um einen Anruf unter Tel.: 0 34 66/ 36 49 52 im Tierheim Gehofen zwecks Terminvereinbarung. Der Tierschutzverein Artern ist Betreiber des Tierheims in Gehofen. Ab 20. Dezember finden bis ins neue Jahr keine Tiervermittlungen mehr statt. kf