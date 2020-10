Kein Adventsmarkt im Gutshof Großfurra

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Gutshof in Großfurra, den die Vereine aus dem Dorf auf die Beine stellen, fällt in diesem Jahr aus. Das erklärte der Ortsteilbürgermeister Winfried Schmidt (Linke) im Ortsteilrat. Die Dorfkümmerin Angela Hentrich kündigte aber an, eine kleine Ersatzveranstaltung mit einigen Ständen unter freiem Himmel organisieren zu wollen. Dazu habe sie schon ein Gespräch geführt.