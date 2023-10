Kein Durchkommen in Bad Frankenhausen

Wie eine Wüste sah die Esperstedter Straße in Bad Frankenhausen zu Jahresbeginn aus. Nun sind die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen und der nächste Bauabschnitt wird in Angriff genommen.

Bad Frankenhausen. Nächster Bauabschnitt in Bad Frankenhausen: Nun geht es an die Chausseehauskreuzung.

Gut ein Jahr nach Beginn Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Bad Frankenhausen und des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes Kat in der Esperstedter Straße zur grundhaften Erneuerung des Gehweges einschließlich Kanalbau und Neubau eines Radweges entlang der Strecke ist die Maßnahme in diesem Bereich weitgehend abgeschlossen. Frei ist die Fahrt für motorisierte Verkehrsteilnehmer aber immer noch nicht. Denn an den vollendeten Bauabschnitt schließt sich die Baumaßnahme des Landesamtes für Bau und Verkehr zur Sanierung der Chausseehauskreuzung an, wie die Stadt Bad Frankenhausen informiert. „Im nächsten Bauabschnitt dieser Maßnahme wird mit der nördlichen Fahrbahnhälfte in Richtung August-Bebel-Platz begonnen. Dieser Bauabschnitt beginnt voraussichtlich am Montag, 9. Oktober“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

In diesem Zusammenhang sei mit Verkehrseinschränkungen in Form einer halbseitigen Sperrung im Bereich der Chausseehauskreuzung zu rechnen: „Der Kreuzungsbereich August-Bebel-Patz wird vollständig gesperrt, sodass ein Erreichen der Chausseehauskreuzung aus dieser Richtung nicht möglich sein wird. Die Verkehrsführung im Bereich der Lindenstraße, Bornstraße und im Udersleber Weg bleibt im Zusammenhang mit diesem Bauabschnitt bestehen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Chausseehauskreuzung wird aus den Richtungen Esperstedter Straße, Seehäuser Straße und Kyffhäuserstraße befahrbar sein.

Mit den Bauarbeiten ist die Firma Mütze & Rätzel aus Wohlmirstedt beauftragt. Seit Jahresbeginn finden die Bauarbeiten unter Vollsperrung statt, der Umleitungsverkehr wird durch die Innenstadt geführt, der Schwerlastverkehr wird über Oldisleben umgeleitet.

Nach dem Abschluss des Bauabschnittes wird die Baumaßnahme in Richtung Seehäuser Straße weitergeführt. Auch hier wird die Umleitung ausgeschildert.