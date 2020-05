Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein gemeinsames Gedenken

Kyffhäuserkreis. Der Kreisverband der Linken sagt das öffentliche Gedenken zum Tag der Befreiung am 8. Mai ab. Zum stillen Gedenken am Mahnmal der Opfer des Faschismus und auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof im Rosengarten in Sondershausen, zu dem die Linke am Montag auch Bürger eingeladen hatte, habe man keine Genehmigung erhalten. Aus diesem Grund müsse man zumindest die öffentliche Veranstaltung wieder absagen, teilte Angela Trommer von der Kreisgeschäftsstelle mit.