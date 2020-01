Kein Nachwuchs – Bergarbeiterblasorchester gibt auf

Der Bergarbeiter Blasmusikverein Glückauf Sondershausen wird nach 73 Jahren nicht mehr öffentlich spielen. Das gab Vereinschef Konrad Peisker bekannt. „Wir bedauern den Schritt, aber uns fehlt schlichtweg der Nachwuchs“, erklärte Peisker, der selbst seit 1972 im Orchester spielt. „Junge Leute wollen keine Blasmusik spielen“ , bedauert er.

Zwölf Mitglieder hatte der Verein zuletzt nur noch. Acht bis zehn spielten noch Konzert mit. Aber es sei immer schwerer geworden, die Auftritte zu organisieren, gibt der Großfurraer zu. „Wir werden auch nicht jünger.“ Er selbst werde in wenigen Tagen 81. Und müsse auch darüber nachdenken, kürzer zu treten. Und die, die noch etwas jünger sind, arbeiteten oft in Schichten und könnten nur selten an ihren freien Wochenenden spielen.

An der Begeisterung des Publikums hat es jedenfalls nicht gelegen. Noch kurz vor Weihnachten haben die Orchestermitglieder gespielt: Beim letzten Heimspiel im alten Stadion von Eintracht Sondershausen, der Mannschaft, die auch mal den Namen Glückauf trug. Bei der Barbarafeier der Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft und auch bei der Hofweihnacht in Großfurra spielten sie noch einmal auf.

Wie es sein wird, aufs Spielen zu verzichten, das kann sich Konrad Peisker noch nicht so recht vorstellen. Ihren Verein lösen die Blasmusiker auch nicht auf und das wöchentliche Treffen an jedem Dienstag werde es auch weiterhin geben, kündigte er an. Womöglich greife man dann auch zu den Musikinstrumenten, um nicht einzurosten, sagt der Vereinschef. Er mag auch nicht ganz auszuschließen, dass man sich zu besonderen Anlässen noch einmal zu einem Auftritt überzeugen lasse.

Bis zu 40 Auftritte hatte die Bergarbeiterkapelle noch vor wenigen Jahren jährlich. In der ganzen Bundesrepublik war man damals aufgetreten. Beim Thüringentag, dem Rolandfest in Nordhausen oder der Parade in Bad Sachsa waren sie ebenso vertreten wie jedes Jahr beim Residenzfest in Sondershausen. Mit Beifall bedacht wurden die Musiker aber auch beim Rosenmontagsumzug in Duisburg, bei Volksfesten und Bergparaden in Herne, Saarbrücken oder auch in ihrer Heimat in Sondershausen 2011. Höhepunkte, an die sich viele der langjährigen Mitglieder immer noch gern erinnern, sind die Ausflüge in die ehemalige Tschechoslowakei oder nach Polen. Beim Gewerkschaftsaustausch der Bergarbeiter zeigten sich sogar die musizierenden Kollegen aus dem Mutterland der Blasmusik beeindruckt vom Können der Schachtkapelle aus Sondershausen, erinnert sich Vereinschef Konrad Peisker immer noch.

Stolz sei man auf die fast 74-jährige Vereinsgeschichte. Als Werkorchester des Kaliwerks Sondershausen wurde die Blasmusikkapelle am 1. Mai 1947 gegründet. Damals bestand die Besetzung noch aus alten Militärmusikern, die im Bergwerk arbeiteten. Fritz Gorges hatte die Leitung und bestimmte über fünf Jahrzehnte das Geschick des Orchesters. Alle wichtigen Ereignisse in der Stadt habe man damals musikalisch begleitet, erinnert sich Peisker. Zum Bergmannstag oder zum Arbeiter- und Kampftag am 1. Mai hätten sie nicht fehlen dürfen.

Nach der Wiedervereinigung standen dann alle vor der schwierigen Frage: Was nun? Das Kalikombinat wurde aufgelöst. Das Bergwerk geschlossen und alle entlassen. Doch das Orchester sollte nicht einschlafen. Ein Verein wurde 1990 gegründet. „Für die Unterstützung von Helmut Springer sind wir ihm heute noch zu Dank verpflichtet“, sagt Peisker. Mit ihm schaffte man gemeinsam die Voraussetzungen, damit die Blaskapelle wieder Musik machen konnte. Noten, Instrumente und auch die Kittel, die Bergmannstracht, durfte man übernehmen.