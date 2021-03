Auch wenn es eingefleischte Fans des Regionalen Bauernmarktes in Braunsroda schmerzt – den Ostermarkt am ersten April-Wochenende als Auftakt des jährlichen Bauernmarkt-Reigens auf dem Gutshof in Braunsroda wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

