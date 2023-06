Kein Spiel mit dem Feuer

Porträt Timo Götz am Erfurter Anger

Timo Götz über die Gefahren durch Waldbrände.

Es ist kein Spiel, sich mit dem Feuer einzulassen. Deshalb sollte die bekannte Redewendung vom Spiel mit dem Feuer auch als Warnung verstanden werden. Nicht nur im übertragenen Sinne.

Vollkommen ernst nehmen Feuerwehrleute deshalb Hitze und Flammen, wenn sie sich in vielen Übungen und erst recht im Einsatz damit auseinandersetzen müssen. Dennoch werden auch erfahrene Einsatzkräfte manchmal noch von der Wirkung des Feuers überrumpelt. Beim Waldbrand am Kyffhäuser haben gerade wieder drei Feuerwehrleute am eigenen Leib erlebt, dass damit nicht zu spaßen ist. Und wenn dann noch die Natur mitmischt, ist das Spiel der Elemente noch schwerer zu überblicken.

Ganz und gar nicht lustig ist es deshalb, wenn Menschen, aus Unachtsamkeit oder – was ich absolut verwerflich finde – sogar absichtlich Brände im Wald verursachen. So etwas ist von vornherein kein Spiel.

Bitteren Ernst ist so ein Verhalten immer, weil damit die gewaltige Gefahr verbunden ist, andere Menschen um ihre Gesundheit oder gar ihr Leben zu bringen.