Kein Stadtrat in Roßleben-Wiehe wegen Corona

Die am Donnerstag, 10. Dezember, in Wiehe geplante Stadtratssitzung von Roßleben-Wiehe wird nicht stattfinden. „Wir haben das aufgrund der kritischen Corona-Situation in unserer Stadt so entschieden“, sagte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) am Montag. Man wolle mit so einer Zusammenkunft kein zusätzliches Risiko eingehen. In dieser Sitzung würde nichts so Vordringliches behandelt, was nicht auch auf nächstes Jahr verschoben werden könne, so der Politiker. Roßleben-Wiehe ist mit insgesamt 102 aktiven Fällen der Corona-Hotspot des Kyffhäuserkreises. Davon entfallen 40 auf Roßleben selbst, 27 auf Bottendorf, 20 auf Wiehe und 9 auf Donndorf. Auch alle anderen Ortsteile bis auf Nausitz seien aktuell betroffen.