Markt in Sondershausen

Kein W-Lan mehr auf Sondershäuser Marktplatz

Der kostenfrei, öffentliche W-Lan-Zugang am Marktplatz ist abgeschaltet. Das hat die Stadtverwaltung Sondershausen mitgeteilt. Am Donnerstagnachmittag habe das Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) veranlasst. Die Abschaltung sei vorbeugend zur Verhinderung von Menschenansammlungen auf dem Marktplatz geschehen, da in den letzten Tagen immer wieder zu beobachten war, dass sich insbesondere Jugendliche auf dem Marktplatz trafen und somit gegen die Verhaltensmaßgaben gemäß der letzten Allgemeinverfügung im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstießen.