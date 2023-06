Keine Angst vorm Arztbesuch

In der „Teddyklinik“ im KMG-Manniske-Krankenhaus in Bad Frankenhausen konnten die Vorschulkinder vom Kindergarten „Wippergärtchen“ unter anderem Oberarzt Dr. Peter Gundermann und Schwester Kristin im OP der Notaufnahme beim Verarzten eines Plüschschafs über die Schulter schauen.

Bad Frankenhausen. Aus der „Teddyklinik“ am KMG-Manniske-Krankenhaus in Bad Frankenhausen ist inzwischen eine kleine Stationsbesichtigung geworden

Wer hat Angst vorm Arztbesuch? Von den Vorschulkindern der Kindertagesstätte „Wippergärtchen“ in Bad Frankenhausen am Freitag jedenfalls keiner, wie sie beim Besuch der „Teddyklinik“ im KMG-Manniske-Krankenhaus unter Beweis stellten.

Gebannt schauten sie zu, wie Oberarzt Dr. Peter Gundermann und Schwester Kristin im OP der Notaufnahme unter der hellen Lampe das gebrochene Bein eines Plüschaffen fixierten und ein Stoffsschaf mit Bauchverletzung wieder zusammenflickten. Zum Schluss gab’s ein großes Pflaster über die Naht und alles war wieder gut.

Angst vorm Arztbesuch nehmen

Im Aufwachraum ein Stockwerk höher demonstrierte derweil der Leitende Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie, Dr. Martin Kocúr, einer begeisterten Schar leicht verständlich ein Überwachungsbett für frisch operierte Patienten einschließlich umstehender Medizintechnik, bestehend aus Monitor, Sauerstoffgerät und Beatmungsmaschine und hatte nebenbei viele Fragen an die Kinder. Wer wollte, durfte mit dem Stethoskop auch selbst mal an der Brust des anderen horchen und zum Abschied gab’s nicht nur etwas Süßes von Schwester Trixi, sondern für jeden auch noch eine Spritze. Natürlich nicht in den Arm, sondern als Souvenir zum Mitnehmen als Erinnerung an diesen Tag.

Ein Mal im Jahr gibt’s am Manniske-Krankenhaus die „Teddyklinik“ für die „Wippergärtchen“-Kinder und wird dankbar angenommen. Knapp dreißig Vorschulkinder ließen sich am Freitag in drei Gruppen durchs Haus führen, vorbei an Patientenzimmern, Pflegepersonal und Wartestühlen. „Wir machen das schon seit vielen Jahren. Unser Anliegen ist es, den Kindern die Angst vorm Arzt- oder Krankenhausbesuch zu nehmen. Das ist für viele Kinder noch einschüchternd“, sagt Nicole Schmidt vom KMG-Bereich Unternehmenskommunikation. Was einst als „Teddyklink“ begann, in der Ärzte und Pflegekräfte kuschelige Stoffpartner heilten, hat sich inzwischen zu einer kleinen Stationsbesichtigung im Krankenhaus ausgewachsen.

Auch der DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern, der im Kyffhäuserkreis den Rettungsdienst absichert, beteiligte sich wieder an der Aktion. Draußen, vor dem Krankenhaus, gewährte Notfallsanitäterin Christiane Krug Einblicke in Notarztwagen und Krankentransporter und erklärte, wozu die Fahrzeuge da sind und was man im Inneren alles findet.

Und da so viel neues Wissen hungrig macht, wartete zum Abschluss wieder ein Mittagessen aus der Klinikkantine: Nudeln mit Tomatensoße.