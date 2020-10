Keine BMX-Bahn im Sondershäuser Borntal

Das teilte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Der Sozialausschuss habe sich dagegen ausgesprochen. Zu viel Lärm hatten zuvor schon Anwohnern befürchtet und das Vorhaben kritisiert. Auch die erheblichen Kosten seien ein Ausschlusskriterium gewesen, so Grimm. Über einen alternativen Standort solle noch einmal diskutiert werden, so Grimm.