Keine Tiervermittlung über die Feiertage

Über hundert Katzen warten im Tierheim Gehofen auf ein neues Zuhause. Eine Vermittlung über die Weihnachtsfeiertage findet allerdings auch in diesem Jahr nicht statt.

Gehofen Nichts für den Gabentisch: Vom 20. Dezember bis Anfang Januar stellt das Tierheim Gehofen die Abgabe von Tieren wieder ein

Auch wenn es der größte Wunsch vieler Kinder ist - ein Tier hat auf dem Gabentisch nichts verloren. Das findet auch der Tierschutzverein „Am Weinberg“ in Artern, der seit fast dreißig Jahren das Tierheim in Gehofen betreibt und wie jedes Jahr am 20. Dezember die Vermittlung seiner Bewohner über die Weihnachtsfeiertage einstellt.

„Natürlich sind wir froh über jedes Tier, das ein neues, liebevolles Zuhause findet. Darum fehlen uns die kommenden Tage sehr“, räumt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Christa Scheler, am Montag auf Nachfrage ein. Aber es sei selbstverständlich, dass sich die Einrichtung in Gehofen an der Aktion der Tierheime beteilige. Denn diese sei durchaus berechtigt.

„Es gibt immer wieder Leute, die zum Fest ein Tier verschenken möchten. Aber nach Weihnachten füllten sich dann die Tierheime wieder und waren sogar voller als zuvor, weil Tierkäufe vor dem Fest oft unüberlegt sind. Dem wird mit dieser Aktion einen Riegel vorgeschoben“, schildert Christa Scheler. Wer unbedingt ein Tierheimtier verschenken möchte, der komme gern nach den Feiertagen wieder. „Dann kann er in aller Ruhe ein Tier aussuchen und kennenlernen, ehe er sich entscheidet. Damit sind wir immer gut gefahren“, so die Vereinsvorsitzende.

Rund dreißig Hunde und weit über hundert Katzen leben aktuell im Tierheim Gehofen und fordern die Tierheimmitarbeiterinnen und -mitarbeiter auch über die Feiertage. Dass die hohen Zahlen trotz ständiger Vermittlung über‘s Jahr so gut wie nie sinken, liegt daran, dass die entstandene Lücke sofort wieder gefüllt wird. „Manchmal sind es sogar gleich drei Neuzugänge. Da bleibt keine Zeit zum Verschnaufen“, sagt Scheler.

Bei den Katzen herrschte auch in diesem Jahr zwischenzeitlich wieder Aufnahmestopp, weil die Quarantänestation voll und alle Plätze belegt waren. Das stößt nicht immer auf Verständnis, wie sich im September zeigte, als selbst erklärte Tierschützer gleich für dreißig verwilderte Hauskatzen Hilfe einforderten und mit Anfeindungen nicht zimperlich waren.