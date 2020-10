Der Förderverein Numburg und die Naturparkverwaltung Kyffhäuser werden die beiden am 31. Oktober und 1. November, 15 Uhr, am Stausee Kelbra geplanten Kranichführungen noch veranstalten. Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie werden alle anderen danach geplanten Führungen abgesagt.

Die Beobachtungseinrichtungen am Stausee – der Vogelturm am Ostufer, die Vogelbeobachtungsstation mit stationären Spektiven direkt am Südufer am Campingplatz, die Vogelbeobachtungsplattform am Südufer und der mobile Beobachtungswagen am Südwestufer – stehen jedoch Besuchern zur Verfügung und sind immer zugänglich.