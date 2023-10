„Kermse“: Bendeleben hat eine Kirmesrakete

Foto: Henning Most

Mit Pinsel und Farbe ging es am Samstag für Derek, Amelie, Melina, Natalie, Tessa, Lara und Lua ans Werk, um eine Kirmesrakete bunt zu bemalen.

Bendeleben. Der Herbst ist da und die Hochsaison der Kirmeszeit startet: Örtliche Kunstwerke machen darauf aufmerksam.

Mal machen verzierte Strohballen mit Tier- oder Menschengesichtern auf die Kirmesveranstaltungen in den jeweiligen Orten aufmerksam und mal ist es, wie im Fall von Bendeleben eine von Kindern gestaltete Kirmesrakete.

Mit Pinsel und Farbe machten sich Derek, Amelie, Melina, Natalie, Tessa, Lara und Lua kürzlich ans Werk, um diese zu bemalen. Die Rakete ist der symbolische Überflieger, denn der Kirmesverein Bendeleben feiert 2023 sein zehnjähriges Jubiläum und freut sich über den Nachwuchs, der sich mit Schwung in die Kirmesvorbereitungen einbringt. Das am Ortsausgang in Richtung Steinthaleben aufgestellte Kunstwerk kann bis Ende Oktober bestaunt werden.