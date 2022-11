Keula: Afrika-Vortrag verschoben

Die Victoria Falls in Simbabwe.

Keula. Der Vortrag beim Heimatverein Keula musste verschoben werden.

Der für Freitag, 25. November, geplante Vortrag über das südliche Afrika von Uwe Vogt wurde verschoben. Der Bildervortrag des ehemaligen Ebelebener Bürgermeisters beim Heimatverein Keula soll im Januar nachgeholt werden. Der genaue Termin werde noch bekanntgegeben.

Gezeigt werden sollen vor allem Naturaufnahmen beispielsweise von den Victoria-Wasserfällen in Simbabwe, dem Chobe-Nationalpark in Botswana und Pretoria in Südafrika.