Keula: Baumschnitt für Osterfeuer

Osterfeuer haben in der Region Tradition. Das in Keula soll am 8. April stattfinden. Bürger haben noch die Möglichkeit, gegen einen Obolus Baum- und Strauchschnitt abzugeben.

Keula. Bürger können für das Osterfeuer nach Anmeldung noch Baum- und Strauchschnitt abgeben.

In Keula soll es in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer geben. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 8. April, statt. Wie der Reit- und Fahrverein Keula mitteilt, können Bürger aus Keula ihren geeigneten Baum- und Strauchschnitt für das Osterfeuer am 8. April in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr abgeben.

Dazu ist jedoch eine vorherige telefonische Anmeldung unter: 0162/ 8968 944 erforderlich. Ohne Absprache sei das Ablagern auf dem Reitplatz untersagt, ebenso das Befahren der Reitplatzanlage.

Um später die Kosten der Entsorgung zu minimieren, werde ein Obolus je nach Größe des Baum- oder Strauchschnittes fällig, heißt es vom Reit- und Fahrverein.

Im vergangenen Jahr wurde das Osterfeuer mit Fackelumzug sehr gut angenommen.