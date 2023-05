Keula: Informationsveranstaltung über Enkeltrick

Keula. Wie man sich vor Trickbetrügern schützen kann, darüber spricht Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel in Keula.

Eine Informationsveranstaltung zum Thema Trickbetrug und Enkeltrick bietet die Beratungsstelle der Polizei Nordhausen zusammen mit dem Agathe-Projekt an. Gast wird Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel von der Landespolizeiinspektion sein, der zu verschiedenen Sachverhalten berät. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte „Zur Grünen Linde“ in Keula am Donnerstag, 25. Mai, 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aufgrund der räumlichen Gegebenheiten aber wünschenswert. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung: 03632/74 16 70.