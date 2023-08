Keula: Quälende Fragen zum Tod der dreibeinigen Hundedame Lore

Keula. Die vermisste dreibeinige Hündin ist mit einem Loch im Kopf tot im Wald entdeckt worden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde gefertigt und die Ermittlungen laufen.

Es ist traurige Gewissheit: Die dreibeinige Lore wird nicht wiederkehren. Spaziergänger fanden die als vermisst gemeldete Hundedame tot in einem Waldstück unweit ihres Heimatortes Keula. Doch vieles deutet darauf hin, dass Lore gewaltsam zu Tode kam. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Beamte haben den Tatbestand aufgenommen, Spuren gesichert. Nun wird „zur genauen Todesursache des Tieres ermittelt“, heißt es von der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch zwei Tierschutzorganisationen sollen Anzeige erstattet haben. Was war passiert?

Der Hundeschädel weist ein Loch auf – ob dies zum Tod des Tieres führte, ist noch zu klären. Foto: Jana Lindemann / Janas Gnadenhof Keula

Lore war am 29. Juli spurlos verschwunden – ihr Gehege auf dem Hof ihres 66-jährigen Besitzers soll dabei verschlossen gewesen sein. Sämtliche Suchen verliefen ins Leere, sodass Jana Lindemann die Öffentlichkeit um Mithilfe bat (unsere Redaktion berichtete). Lindemann unterhält einen Gnadenhof, der sich um hilfsbedürftige Tiere kümmert und sie versorgt. Sie war es auch, die Lore an ihr neues Zuhause in Keula vermittelt hatte. Die Hündin stammt aus Rumänien, das kranke Bein musste ihr in Deutschland amputiert werden. Über verschiedene Stationen hatte sie schließlich bei dem Rentner in Keula im April eine neue, vermeintlich sichere Bleibe gefunden. Jana unterstützte den Senior weiterhin im Umgang mit dem Hund, ging mit Lore Gassi und schaute immer wieder vorbei. Die Sorge war bei Besitzer und Tierschützerin gleichermaßen groß, als die Hündin verschwand.

Hilfe kommt vom Tierschutzverein aus Erfurt

Wenige Meter vom Fundort aus kann man Lores Heimatort Keula erblicken. Das Waldstück liegt in Nähe der Landstraße zwischen Keula und Zaunröden. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Beide wussten sich nach eigenen Angaben schließlich nicht weiter zu helfen und nahmen Kontakt zum Erfurter Verein Toni auf. Der zeigte sich sofort hilfsbereit und schickte eine sogenannte Pettrailerin. Die ehrenamtliche Hundeführerin ist mit ihrem Vierbeiner speziell auf die Tiersuche ausgebildet. Das Team nahm am Dienstag die Fährte von Lore auf, doch konnte wahrscheinlich nur die letzte Gassirunde erschnüffeln. Eine Spur, die außerhalb der Ortschaft führt, schien es nicht zu geben, so Jana Lindemann.

Schließlich erhielt die 50-Jährige einen Anruf aus Kaisershagen (Unstrut-Hainich-Kreis). Das Ehepaar war am Vorabend auf Pilzsuche in dem Waldstück zwischen Keula und Zaunröden unterwegs. Unweit der Straße fanden die zwei eine Decke, auf der eine Hundeleiche lag. „Gerade wegen der Decke dachten die Finder nicht an einen natürlichen oder einen Unfalltod des Tieres. Sie hatten von unserer Lore gehört und mich dann informiert“, so Lindemann. Bis anhand des eingesetzten Chips zweifelsfrei festgestellt werden konnte, dass es sich wirklich um Lore handelt, hatte Lindemann noch gehofft. Vergeblich. Bei dem dreibeinigen Tier handelt es sich tatsächlich um Lore, so nun die schmerzliche Gewissheit.

Das Waldstück liegt zwischen Keula und Zaunröden im Freital. Nur wenige Meter entfernt pflanzten letztes Jahr Grundschüler 230 junge Eichen. Man kommt bequem mit dem Auto bis hin. Foto: Ireen Wille

Nur gut eineinhalb Wochen nach ihrem Verschwinden hatten Witterung und Schädlinge ein schlimmes Bild hinterlassen. So jedoch kam das tiefe Loch am Schädel des Tieres schnell zum Vorschein. Und für Lindemann und ihre Helfer, die sich an den Suchaktionen beteiligt hatten, ist klar: Lore ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Die Fassungslosigkeit ist groß, die Tierliebhaber sind tief betroffen. „Wir werden erst ruhen, wenn der oder die Täter ihre gerechte Strafe bekommen haben“, sagt Jana Lindemann. Das wiederum ist nun Sache der Polizei.