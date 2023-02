Kilometerlange Ölspur beschäftigt Feuerwehren im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Gefährlicher Fettfilm zieht sich von Heldrungen bis nach Schönfeld

Eine kilometerlange Ölspur beschäftigte am Montagabend die freiwilligen Feuerwehren von Heldrungen und Oberheldrungen sowie Reinsdorf, Artern und Schönfeld. Die Verunreinigung war am frühen Abend zunächst zwischen Heldrungen und Oberheldrungen festgestellt worden, zog sich dann weiter durch die Ortschaft Heldrungen und den Heldrunger Berg hinauf bis zum Kreisel, wo mehrere Autos bereits ins Schlingern gekommen waren, und endete schließlich in Schönfeld, wie An der Schmückes Stadtbrandmeister Silvio Witt am Dienstag auf Nachfrage berichtete. Rund drei Stunden seien die Wehren aus Heldrungen und Oberheldrungen im Einsatz gewesen. Ab Reinsdorf habe dann die Reinsdorfer Wehr die Reinigung der Straße übernommen. Als Verursacher sei ein Lkw ermittelt worden.

Am späten Montagabend mussten auch die Oldislebener und Sachsenburger Feuerwehrleute zu einem Einsatz ausrücken. In der Marktstraße in Oldisleben stand gegen 22.30 Uhr eine gelbe Tonne in Flammen. Zwanzig Minuten dauerten die Löscharbeiten. Die Brandursache ist unklar.