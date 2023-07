Kinder aus Sömmerda erkunden und lernen im Unstruttal

Wiehe/Straußfurt. Im Pfarrhaus Wiehe findet eine kirchliche Ferienfreizeit statt. Die Akteure bereiten sich während des Aufenthaltes zugleich auf eine Premiere vor.

Sieben Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren aus der Evangelischen Regionalgemeinde Straußfurt entdecken eine Woche lang das Unstruttal, wandern in die Hohe Schrecke, gehen ins Familienbad oder bleiben auf dem Gelände des Wieheschen Pfarrhauses, wo Jasmin, Josefine, Fiona, Lennart, Lennart, Olivia und Helene (vom links) eine Gesangseinheit mit Landeskantorin Christine Crämer (rechts) abhalten.

Am 22. Juli steht nämlich ein Auftritt der Kinder in der St.-Petri-Kirche Straußfurt an. Ab 17 Uhr wird dort die Geschichte von Jona nachgespielt und gesungen, sagt Ramona Schilling aus Gangloffsömmern. Durch ihren Mann, Pfarrer Bernhard Schilling, entstand der Kontakt nach Wiehe.