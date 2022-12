Kinder können beim Weihnachtsmarkt in Günserode Plätzchen backen

Günserode. Feuerwehrverein Günserode lädt am Wochenende zum Weihnachtsmarkt am und im Bürgerhaus.

Zum Weihnachtsmarkt lädt der Feuerwehrverein an diesem Wochenende an und in das Bürgerhaus in Günserode ein. Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit der Eröffnung der Weihnachtsbäckerei. Hier können die kleinen Besucher selber ihre Plätzchen backen und verzieren. Zudem gebe es einen Verkauf weihnachtlicher Dekoration. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tags darauf öffnet um 16 Uhr erneut die Weihnachtsbäckerei.

Gegen 18 Uhr wird dann der Weihnachtsmann erwartet. Der Feuerwehrverein informierte zudem, dass am Dienstag, dem 6. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Nikolaus Kirche in Günserode ein Gottesdienst stattfindet. Danach solle der Weihnachtsmarkt nochmals bis etwa 20 Uhr öffnen.