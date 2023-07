Kinder setzen Strohballen in Sondershausen in Brand und flüchten

Sondershausen. In Sondershausen haben Kinder einen Strohballen hinter einem Supermarkt angezündet. Die Feuerwehr entdeckte noch weitere Brandflächen.

Drei Kinder stehen in Verdacht, am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr einen Strohballen hinter einem Supermarkt an der Frankenhäuser Straße in Sondershausen angezündet zu haben. Nachdem sie dabei von Zeugen beobachtet und angesprochen wurden, flüchteten sie hinter den Wohnblöcken an der Frankenhäuser Straße in Richtung Kaufland.

Laut Polizei entdeckte die Feuerwehr neben dem Strohballen während der Löscharbeiten weitere kleinere Brandflächen auf dem Rasen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 70 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.