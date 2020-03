Ein Jahr lang können Kinder aus der Hohenebraer Kita „Dorfspatzen" regelmäßig an Bewegungsangeboten teilnehmen. Für das Projekt, in dem sich auch Eltern an Kursen beteiligen können, stellt die Krankenkasse IKK classic 2500 Euro zur Verfügung.

Kinder und Eltern kommen in Hohenebra gemeinsam in Schwung

Mit Yoga für die Kleinen und ihre Eltern startete das neue Projekt für mehr Bewegung im Hohenebraer Kindergarten „Dorfspatzen“. Einmal trafen sich die Teilnehmer des Kurses bereits in der Turnhalle der Grundschule in Hohenebra, um sich mit Beweglichkeitsübungen in Schwung zu bringen. Jeden Donnerstagnachmittag will Trainerin Karina Rasch aus Sondershausen nun solche Eltern-Kind-Kurse anleiten. „Entspanntes Yoga steht zum Anfang erst einmal auf dem Programm. Später wird es aber auch noch Angebote geben, bei denen alle richtig in Schwitzen kommen, kündigt sie an.

Außerdem plant die Fitness-Expertin mit den Mitarbeitern der Kindertagesstätte eine ganze Reihe von Veranstaltungen, um den Kindern in der Einrichtungen regelmäßig Spaß an Bewegung zu vermitteln. Das Programm soll sich nahtlos an die Aktion Fit für den Frühling anschließen, bei der sich die Kinder und Erzieherinnen in diesen Wochen neben sportlichen Aktivitäten fast täglich intensiv mit gesunder Ernährung oder Möglichkeiten zum Entspannen beschäftigen, wie Kindergartenleiterin Bianca Weiß erklärt. „In den zurückliegenden Jahren habe wir bei uns schon langfristige Aktionen durchgeführt, um den Kindern und Eltern zu veranschaulichen, wie man sich gesund ernährt oder es schafft, im Alltag etwas mehr Ruhe zu finden. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, dass wir uns alle gemeinsam mehr bewegen.“ Damit die Angebote im neuen Projekt möglichst abwechslungsreich gestaltet und fachlich betreut werden können, stellt die Krankenkasse IKK classic 2500 Euro zur Verfügung. „Das ist ein Budget mit dem wir eine Menge unternehmen können“, freuten sich Kita-Leiterin Bianca Weiß und Trainerin Karina Rasch über die Zuwendung. „Für uns ist das eine der beste Möglichkeiten, Gesundheit voranzutreiben, wenn wir Kindern und Eltern ermöglichen, gemeinsam Sport zu treiben, sieht Kornelia Müller von der Krankenkasse das Geld gut angelegt.