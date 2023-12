Kinderchor aus dem Östertal freut sich auf Premiere

Foto: Henning Most

Henning Most

Henning Most

Sondershausen Gemeinsam mit dem Albert-Fischer-Chor singen die Sondershäuser Regelschüler beim Weinachtkonzert.

Aufregung liegt in der Luft. Ein wirres Durcheinander will erst einmal geordnet werden. Dafür sorgt Chorleiter Alexander Richter, der herzliche Worte an die Schülerinnen und Schüler der Regelschule „Johann Karl Wezel“ im Sondershäuser Östertal richtet. Es ist Probezeit im Bürgersaal der Cruciskirche. Und das mit einem sehr traditionsreichen Männerchor der Stadt, dem Albert-Fischer-Chor.

Es ist die erste gemeinsame Probe beider Chöre für die anstehenden Weihnachtskonzerte, sozusagen eine Premiere. Am Anfang steht das gemeinsame Einsingen, anschließend kommt die Stellprobe, um die Stimmen so genau wie möglich zuzuordnen. Das bedarf Fingerspitzengefühl sowie gesangliche Disziplin. Der Fischer-Chor beschreitet Neuland, obwohl die Idee, gemeinsam mit einem Schülerchor aufzutreten, schon seit mehreren Jahren im Raum stand.

„Ein Kontakt zu den Schulen wollten wir immer herstellen, das hat jedoch nicht gefruchtet. Jetzt lag es nahe, mit unserem Chorleiter, der auch Musiklehrer ist, ein gemeinsames Projekt ins Leben zu rufen. Wir legen damit auch einen Grundstein für unseren musikalischen Nachwuchs“, erläutert Vereinschef Karsten Schmidt. „Ich bin selbst als 15-Jähriger durch den damaligen Chorleiter und Musiklehrer Dieter Köhler zum Singen gekommen“, erzählt Schmid.

So viel sei schon einmal verraten: Die Kinder werden vor Publikum die Bühne singend beschreiten. Dem ersten großen Auftritt fiebern sie schon jetzt entgegen.

Alexander Richter kam vor sechs Jahren in seine Heimat zurück, um als Musiklehrer an der Östertal-Schule zu lehren. Seine erste Amtshandlung außerhalb des Unterrichtes war es, einen Schülerchor zu gründen. Jedoch machte die Corona-Zwangspause dem gemeinsamen Singen einen Strich durch die Rechnung. Damals waren es Fünftklässler. Heute sind die Kinder schon in der sechsten Klasse.

„Seit zwei Jahren erfreuen sich meine Kinder wieder am Chorgesang, einmal in der Woche wird in der siebenten Stunde gemeinsam gesungen. Drei Jungen konnte ich für das Singen begeistern. Bei den Mädchen sind es 15, sie sind klar in der Überzahl“, berichtet der Chorleiter.

Auf das Publikum kommt ein abwechslungsreiches Weihnachtskonzert zu, welches auf das Fest und die besinnliche Zeit einstimmen soll.

Für das Konzert in der Cruciskirche am 23. Dezember um 16 Uhr gibt es noch Restkarten unter der Telefonnummer (03632) 60 70 oder im Architekturbüro Schmidt, Zum Östertal 10, in Sondershausen.