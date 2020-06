Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindergärten in Artern wieder für alle offen

Wie Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) mitteilte, können die Kindergärten ab Montag wieder täglich für alle Kinder öffnen. Somit werden in den städtischen Kindergärten in Artern und im Kindergarten Reinsdorf alle Kinder ab Montag in der Zeit von 7 bis 15.30 Uhr betreut.

Dies sei ein wichtiger Schritt für alle Familien, um verlässlich planen zu können. Weiterhin bleiben die wichtigsten Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen bestehen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Die Stadt bittet deshalb, die Infektionsschutzmaßnahmen in den Kindergärten einzuhalten.

Der Stadtrat hat derweil beschlossen, dass im Zeitraum 1. April bis 31. Mai dieses Jahres keine Elternbeiträge erhoben werden, soweit nicht der eingeschränkte Regelbetrieb in den städtischen Kindergärten in Anspruch genommen wurde. Mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs am 25. Mai soll sich der zu zahlende Elternbeitrag am tatsächlichen Betreuungsangebot orientieren.