Die Mitarbeiter der Firma Ernst & Herwig Hoch- und Tiefbau aus Leinefelde errichten aktuell den Rohbau des neuen Kindergartens "Bienchen" in Heldrungen.

Kindergartenbau in Heldrungen wächst in die Höhe

Heldrungen. Auf der Fläche des ehemaligen Schützenhauses entsteht der neue Kindergarten für 70 Kinder.

Zwei Wochen nach der Grundsteinlegung haben die Bauleute der Firma Ernst & Herwig Hoch- und Tiefbau aus Leinefelde den Neubau des Kindergartens "Bienchen" in Heldrungen schon zügig in die Höhe wachsen lassen. Die ersten Wände stehen und lassen bereits Räume erkennen. Auf der 3700 Quadratmeter großen Fläche des einstigen Schützenhauses entsteht ein ein- und zweigeschossiger Winkelbau für siebzig Kinder mit einer Nutzfläche von 800 Quadratmetern. Gebaut wird in Massivbauweise. Ende Juli soll die erste Decke eingebaut werden, im Oktober die zweite. Rohbaufertigstellung ist für Ende Januar 2024 geplant.