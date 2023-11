Kindern in Armut eine Freude bereiten

Jedes Jahr beteiligen sich die Schülerinnen und Schüler an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton und machen damit Kinder, denen es nicht so gut geht, eine große Freude. Schulleiterin Heike Wilke ist darauf sehr stolz.

Oldisleben. „Weihnachten im Schuhkarton“ an der TGS Oldisleben

So viele Päckchen und noch viel mehr, gefüllt mit Spielsachen, Bekleidung, Bastelmaterial und Süßigkeiten, stapeln sich derzeit im Schulhaus und in einem Raum der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Oldisleben. Jedes Jahr beteiligen sich Mädchen und Jungen aller Klassen der Schule an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, um Kindern in armen Ländern eine Freude zu bereiten. Schon in den nächsten Tagen gehen die Päckchen auf Reise. Schulleiterin Heike Wilke ist auf das Engagement der ihrer Schülerinnen und Schüler sehr stolz.