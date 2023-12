In der Kirche Keula hatten die Grundschüler Eltern und Familien sowie Freunde zum Weihnachtsprogramm willkommen geheißen.

Weihnachtsprogramm Grundschule Keula Kinderstimmen ertönen in der Keulaer Kirche zum Weihnachtsprogramm

Keula Ein kleines Weihnachtsprogramm präsentierten die Jungen und Mädchen der Grundschule Keula am Donnerstagabend in der Kirche des Ortes.

Die Jungen und Mädchen der Grundschule Keula hatten am späten Donnerstagnachmittag Eltern, Geschwister sowie Freunde und die ganze Familie in die Kirche des Ortes eingeladen, um auf die Weihnachtszeit mit einem kleinen Programm einzustimmen. So waren Lieder, Gedichte und Geschichten zu hören, bevor der Nikolaus kleine Geschenke verteilte.

Der Nikolaus kam zum Verteilen der Geschenke. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Draußen im Kirchgarten waren bereits Stände mit Glühwein und Würstchen aufgebaut und so ließen die Besucher den Abend gemeinsam ausklingen, kamen miteinander ins Gespräch, während die Kinder sich austoben konnten.

Die kleine Weihnachtsfeier war vor dem Programm in der Kirche mit einem Fackel- und Laternenumzug gestartet, den Polizei und Feuerwehr begleiteten.