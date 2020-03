Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirche sagt Gottesdienste ab

Alle Gemeindeveranstaltungen ab Freitag und bis zum 27. März hat der evangelische Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen abgesagt. Das teilte Superintendent Kristóf Bálint mit. Es werde in den Kirchengemeinden um Verständnis und Beherzigung der vom Landkreis getroffenen Regelungen geworben.

„Vertrauen wagen – Ansteckungsketten unterbrechen“, laute das Motto dieser Tage. Durch die vom Landkreis erlassene Allgemeinverfügung des Landratsamtes und die angekündigten Schulschließungen ab Dienstag sowie durch die Tatsache, dass es im Kyffhäuserkreis derzeit schon sechs Erkrankte gibt, sei auch für die evangelische Kirche eine Situation gekommen, die eine neue Bewertung erfordert, so Bálint.

Die Ansteckungsketten zu unterbrechen, um Verhältnisse wie aktuell in Italien zu verhindern beziehungsweise wenigstens hinauszuzögern, sei das Ziel. Dabei sei die Hilfe jedes Teils unserer Zivilgesellschaft gefragt. „Jeder ist für alle wichtig. Jede trägt für alle Verantwortung. Unser aller Verhalten und Handeln hat Konsequenzen für die ganze Gesellschaft. Unbedachtes oder unsensibles Handeln kann möglicherweise Menschenleben kosten“, schreibt der Superintendent.

Die Absage der Gemeindeveranstaltungen sei durch Aushänge und auf andere ortsübliche Weise bekannt gemacht worden. Die Veranstaltungen seien auf der Homepage des Kirchenkreises gelöscht und geben damit kund, dass nichts stattfindet. Wie könne sich nun dennoch geistliches Leben ereignen?

Gottesdienste in Fernsehen und Rundfunk können genutzt werden, Andachten im Internet (onlinekirche.ekmd.de) werden empfohlen vom Kirchenkreis. Zudem können sich Gemeindemitglieder mit ihren Pfarrern vor Ort beraten, welche Möglichkeiten des gemeinsamen Austausches es noch gibt. Offene Kirchen mit der Möglichkeit des Innehaltens gebe es. Hier dienen Gebetsbriefkästen der Sammlung von Anliegen, die dann zu einem konkreten Zeitpunkt (zum Beispiel Mittags- oder Abendläuten) durch den Pfarrer in die Fürbitte einbezogen werden. Segenskärtchen können ausgelegt werden und für Kirchenbesucher ein „Wort zur rechten Zeit“ sein. Sicher gebe es gute weitere Ideen. Diese Krise ist eine Möglichkeit, kreative Lösungen zu suchen und zu finden, so Kristóf Bálint.

Zur Frage, wie mit Trauergottesdiensten und Beisetzungen zu verfahren ist, werde unterdessen gemeinsam mit dem Landkreis nach Lösungen gesucht.