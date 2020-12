Kirchenfenster von St. Trinitatis restauriert

Letzte Pinselstriche setzt hier Nicole Sterzing, Restauratorin für Glasmalerei, am Kirchenfenster der Trinitatiskirche in Sondershausen an. Es ist bereits das zweite Fenster an der Westseite des Gotteshauses, welches in der Werkstatt von Nicole Sterzing restauriert wurde. Dazu mussten etliche Glasscheiben ersetzt werden. Die umlaufende Bordüre wurde glasmalerisch behandelt, neu verkittet und anschließend das Bleinetz erneuert und gelötet. Ebenso wurden alle Metallteile entrostet und gestrichen, wie im Bild zu sehen ist. Ein neues Kupferwabengeflecht schützt in Zukunft das Fenster vor äußeren Einflüssen. Als nächstes sollen die Bildfenster von 1892 im Altarraum restauriert werden.