Kirmes, Englisch und Erste Hilfe

Was in den nächsten Tagen im Kyffhäuserkreis los ist.

Englisch-Grundkurs in Bad Frankenhausen

Die Kreisvolkshochschule bietet ab Donnerstag, 19. Oktober, einen Grundkurs in Englisch an. Der Kurs umfasst 16 Übungseinheiten und läuft donnerstags zwischen 15 und 16.30 Uhr im Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen. Der Kurs richtet sich vor allem an jene, die keine oder nur geringe Englischkenntnisse haben.

Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ findet am Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr im Familienzentrum „Düne“ im Bürgerzentrum Cruciskirche statt. Es wird um vorherige Anmeldung bei Elke Heinrich, Telefon: 01520/1 70 24 65, gebeten.

Erste Hilfe für Senioren

Richtige Verhaltensweisen bei Katastrophen und in gesundheitlich brenzligen Situationen will eine Veranstaltung des Agathe-Projekts (Älter werden in Gemeinschaft) am Donnerstag, 19. Oktober, Senioren vermitteln. Das Treffen beginnt 14 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Holzthaleben.

Kirmestanz in Allmenhausen

Im Thüringer Landhaus wird am Samstag, 21. Oktober, Kirmes gefeiert. Um 8 Uhr geht es beim musikalischen Rundgang durchs Dorf. 20 Uhr ist Kirmestanz mit Mate.

Kinderkirmes und Tanz in Niederbösa

Vom 3. bis 5. November wird in Niederbösa Kirmes gefeiert. Los geht es am Freitag, 3. November, 17 Uhr, mit dem Kirmesgottesdienst. Um 18 Uhr ist Kirmes-Einläuten in der Buffetstube. Am Samstag wird im Saal erst Kinderkirmes (14 Uhr) gefeiert, bevor am Abend Kirmestanz mit DJ Aybee und anschließend Kirmesbeerdigung sind. Der Sonntag beginnt 9 Uhr zum Kirmesumzug mit den Bärenrockern, 10 Uhr ist Frühshoppen in der Buffetstube.