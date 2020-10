Gehofen. Das Fest in der 600-Einwohner-Gemeinde steigt coronabedingt unter Auflagen.

Kirmes in Gehofen findet statt

Trotz der aktuell brisanten Corona-Lage ist die Kirmes in Gehofen an diesem Samstag, 24. Oktober, mit umfangreichem Hygienekonzept genehmigt worden. „Damit können wir zumindest ein kleines Fest feiern“, sagte Bürgermeister Sebastian Koch (SPD). Von 14 bis 22 Uhr findet die Kirmes in der Hauptstraße vor der Kirche statt -- mit zwei Karussells, einer Ballwurf-Bude sowie Imbiss- und Getränkeständen. Die Verkehrswacht ist mit einem Fahrsimulator vor Ort. „Tanz wie sonst wird es diesmal allerdings nicht geben“, betont Koch.