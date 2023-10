Kirmes und Kultur vorm November-Start im Kyffhäuserkreis

Wie im Jahr 2021 verwandelt sich die Hauptstraße zur Kirmes in Gehofen am bevorstehenden Wochenende in eine bunte Partymeile. Besonders beliebt ist jedes Mal der Autoscooter.

Kyffhäuserkreis. Was am Wochenende los ist und woran wir denken müssen:

Am bevorstehenden letzten Oktoberwochenende werden nun wieder die Uhren auf Winterzeit umgestellt: Die Uhr wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht. Das bedeutet auch eine Stunde mehr Zeit für Ausflüge in der Region.

Martinimarkt in Sondershausen

Vom 27. Oktober bis 5. November hat der Martinimarkt in Sondershausen täglich ab 14 Uhr auf dem Marktplatz am Kaufland geöffnet. Am Samstag, dem 28. Oktober, wird es um 20.30 Uhr ein Höhenfeuerwerk geben. Karussells und viele Marktbuden stehen zur Verfügung.

Mystische Lichterwelten in der Barbarossahöhle

Noch bis zum 31. Oktober können in der Barbarossahöhle Rottleben täglich von 14.30 bis 18 Uhr die Lichterwelten besichtigt werden. Jeweils 17 Uhr erfolgt der letzte Einlass. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kirmes in verschiedenen Orten des Landkreises

Vom 27. bis 29. Oktober wird in Keula die Kirmes gefeiert. Am Freitag heißt das Motto zur Kirmesdisco ab 21 Uhr auf dem Reitplatz „Mallorca-Party“. Nach wenig Schlaf setzt sich der Kirmesumzug am Samstag ab 8 Uhr mit den Urbacher Blasmusikanten zum Dorfrundgang in Bewegung. Der Kirmestanz mit Kirmespredigt und Beerdigung beginnt um 20 Uhr (Einlass ist bereits 19 Uhr) zur Musik von der „Stefan Vox Liveband“ auf dem Saal der Gaststätte „Zur grünen Linde“. Mit dem Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr in der Gaststätte endet die Kirmes.

Auch in Schernberg wird von Freitag bis Sonntag Kirmes gefeiert. Den Auftakt bildet am 27. Oktober ab 21 Uhr die Kirmesdisco mit M&M, Johannes Busch, Leon K. und Alex Gerber. Der Kirmesrundgang mit der Gruppe „Orion“ bringt am Samstag ab 8 Uhr Ständchen im Ort. Ab 10 Uhr öffnet der Kirmesrummel mit Schießbude, Kinderkarussell und Büchsenwerfen, bevor ab 20 Uhr der Kirmestanz mit Musik von „Oldies on Tour“ eingeläutet wird. Am Sonntag wird dann ab 10 Uhr zum Frühschoppen willkommen geheißen. Alle Veranstaltungen finden im Ratskeller statt.

In Obertopfstedt steht das Wochenende ganz im Zeichen der Zeltkirmes. Auf der Festwiese wird am 27. und 28. Oktober zünftig gefeiert. Nach dem Kirmesgottesdienst am Freitag um 18 Uhr in der Kirche startet um 20 Uhr die Kirmesdisco mit Stiefeltrinken im Festzelt. Der Umzug durch den Ort mit den „Prösetaler Spaßmusikanten“ startet am Samstag um 9 Uhr. Um 20 Uhr eröffnet die Kirmesjugend den Kirmestanz mit Live-Musik von „Da Capo“. Um Mitternacht wird die Kirmes beerdigt.

Gehofen steht ab 28. Oktober drei Tag lang im Zeichen der Kirmes. Samstag ab 14 Uhr wird das bunte Treiben in der Hauptstraße zwischen Kirche und Feuerwehr eröffnet. Samstagabend ab 20 Uhr geht es mit einer „Kirmes-After-Hour“ am Sportlerheim in der Bahnhofstraße 7a weiter. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Sonntag startet das Kirmestreiben ebenfalls um 14 Uhr.

Spendenkonzert für Orgel in Großenehrich

Ein Benefizkonzert für die Orgelrestaurierung in der Sankt-Crucis-Kirche in Großenehrich ist am Samstag, 28. Oktober, 17 Uhr geplant. Für das Konzert konnten Anna Ivanishko (Gesang) und Ronald Uhlig (Klavier) gewonnen werden. Es erklingen Stücke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Pietro Mascagni.

Kranichführungen am Stausee Kelbra

Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz bietet am 27. Oktober um 16 Uhr eine Kranichführung am Stausee Kelbra an. Treffpunkt ist die Ausstellung im Eingangsbereich des Strandbades Kelbra. Die vier Kilometer lange Tour beansprucht in etwa drei Stunden.

Die Naturparkverwaltung Kyffhäuser bietet am 29. Oktober um 15 Uhr eine Kranichführung an. Treffpunkt ist dann auf dem Parkplatz vor der Rezeption des Campingplatzes. Ein Infomobil steht bereit, dort wird auch ein Vortrag gehalten. Danach geht die Führung am Südufer des Stausees Berga Kelbra entlang.

Kleintierbörse in Heldrungen

Am Samstag, dem 28. Oktober, findet die Kleintierbörse in Heldrungen statt. Die Türen der Ausstellungshalle haben in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel können getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden. Die Züchter werden gebeten, die Impfausweise der ausgestellten Tiere mitzubringen. Ein Tierarzt ist auch vor Ort.

Vernissage zur besonderer Fotoausstellung in Bretleben

„30 Winter in Verdun“ ist eine Ausstellung überschrieben, zu deren Vernissage am Samstag, 28. Oktober, in die Kirche Sankt Johannes in Bretleben eingeladen wird. Erstmalig in Thüringen zeigt der Fotograf Chris Wohlfeld im besonderen Ambiente der Bretleber Kirche seine umfangreiche Fotosammlung aus Schwarz-Weiß-Motiven, die in über 30 Jahren journalistischer Tätigkeit entstanden sind und den Kriegsalltag der Soldaten an der Front in Verdun reflektieren. Im Rahmen der Vernissage werden die Bilder durch literarische Texte aus der Zeit begleitet und kontextualisiert. Die Ausstellung ist besonders für Schulklasse geeignet, die aktuell das Thema 1. Weltkrieg behandeln.

Romantische Melodien im Regionalmuseum Bad Frankenhausen

Musikalische Perlen unter dem Motto „O lieb, so lang du lieben kannst“ sind bei einem Konzert am Sonntag, 29. Oktober, ab 15 Uhr im Regionalmuseum Bad Frankenhausen zu hören. Zu hören sein werden die ukrainische Sängerin Anna Ivanishko und der Sondershäuser Pianist Ronald Uhlig. An diesem Nachmittag erklingt ein buntes Programm mit Liedern und Arien der romantischen Epoche. Neben Ausschnitten aus bekannten Opern wie „Tannhäuser“ von Richard Wagner oder „Rusalka“ von Antonin Dvorak stehen Lieder von Franz Schubert, darunter „Ständchen“ und „Ave Maria“, sowie eine der berühmtesten Kompositionen Franz Liszts, der auch das Motto des Konzerts entstammt, auf dem Programm. Den Schlusspunkt wird ein Ausflug in die Welt der Wiener Operette setzen.

Sinfoniekonzert im Haus der Kunst in Sondershausen

Zum zweiten Sinfoniekonzert des Loh-Orchesters in dieser Spielzeit werden Masanori Kobayashi – seit 2003 Soloklarinettist am Loh-Orchester – und Aloisia Hurt (Bassetthorn) den Solopart in Felix Mendelssohn Bartholdys Konzertstücken für Klarinette und Bassetthorn und Orchester übernehmen. Diese werden im Zentrum des Konzertes am Samstag, 28. Oktober, 18 Uhr im Haus der Kunst stehen. Eine Konzerteinführung wird es 17.15 Uhr mit Dr. Katrin Stöck und Michael Helmrath geben. Eine Einführung für Konzertbesucher zwischen 7 und 13 Jahren findet in der zweiten Hälfte des Konzertes statt. Schüler haben freien Eintritt.

Gruseliges im Schlossmuseum Sondershausen

Am Sonntag, dem 29. Oktober, bietet das Schlossmuseum in Sondershausen eine Taschenlampenführung mit Quiz zwischen 16 und 19 Uhr an, der letzte Einlass ist um 18.30 Uhr. Wem das noch nicht genug Nervenkitzel ist, der darf in die Kellerräume des Schlosses Sondershausen hinabgehen und sich auf schaurige Geschichten freuen, heißt es. Von 16.30 bis 17.15 Uhr gibt es diese gruselige Kellerführung für Kinder ab vier Jahren. Von 18 bis 18.45 Uhr können Kinder ab acht Jahren die gruselige Kellerführung erleben. Eine eigene Taschenlampe ist mitzubringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Voranmeldungen werden unter Telefon: 03632/622425 erbeten.