Kirmesgaudi in Grüningen

Grüningen. Vom 6. bis 8. Oktober wird in Grüningen die Kirmes mit Andacht, Spielen, Tanz und Frühschoppen gefeiert.

Vom 6. bis 8. Oktober wird in Grüningen die Kirmes gefeiert. Die Kirmesandacht am 6. Oktober um 18.30 Uhr unter freiem Himmel an der Linde bildet den Auftakt. Um 19 Uhr wird die Kirmes eingeläutet und um 20 Uhr beginnt das Stiefeltrinken im Dorfkrug. Der Samstag steht ab 13 Uhr im Zeichen der Kirmesmeisterschaften im Gaudisport. Für 17 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen, bevor am Abend ab 20 Uhr zum Tanz mit Rock-Therapie und Sonder-Mucken-Kommando im Dorfkrug gebeten wird.

Der Kirmesumzug schlängelt sich am Sonntag, 8. Oktober, ab 8 Uhr durch den Ort. Um 10 Uhr wird zu Frühschoppen und 15 Uhr zum Kirmesausklang mit Musik eingeladen. Ein Karussell sowie Los- und Schießbude stehen an allen Tagen zur Verfügung, heißt es.