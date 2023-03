Die Besichtigung der Kläranlage des KAT in Artern am jährlichen Weltwassertag (22. März) lassen sich viele Interessierte nicht entgehen.

Kläranlage in Artern öffnet am Weltwassertag

Artern. KAT lädt zum Tag der offenen Tür am 22. März nach Artern ein

Jedes Jahr am 22. März ist Weltwassertag. Der Weltwassertag des Jahres 2023 steht unter dem Motto „Beschleunigung des Wandels“. Der Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband führt anlässlich dieses Tages am kommenden Mittwoch (22. März) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr wieder einen Tag der offenen Tür durch und lädt dazu Interessierte in die Kläranlage Artern (Am Westbahnhof) ein, wie KAT-Werkleiter Falk Bartels mitteilt. kf