Klangraum Kirche in Jechaburg mit dem Kerth-Trio

Das Erfurter Blues-Urgestein Jürgen Kerth, Alexander Wicher am Schlagzeug und Stefan Kerth am Bass in der Kirche Jechaburg.

Sondershausen. Blues-Urgestein Jürgen Kerth war als Teil des Kerth-Trios am Wochenende in Sondershausen zu erleben.

Blues vom Feinsten konnten die Konzertbesucher in der Kirche in Jechaburg erleben. Die Bühne für das Kerth-Trio war diesmal der Altarraum. Ein wenig spärlich beleuchtet fanden das Erfurter Blues-Urgestein Jürgen Kerth, Alexander Wicher am Schlagzeug und Stefan Kerth am Bass dennoch einen angemessenen Platz. Veranstalter des Konzerts war der Kirchenrat Jechaburg. Es stand unter dem Motto „Klangraum Kirche“. Mit großer Begeisterung und reichlich Applaus wurden das Kerth-Trio belohn.