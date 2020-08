Klassik und Rockmusik auf den Bebraer Teichen

Das Duo " Pluck'n'Bow " - Katrin Deichstetter (Geige) und Klaus-Dieter Weigert (Gitarre) - hier beim Neujahrsempfang in der Sondershäuser Bundeswehrsporthalle - hat einen Auftritt beim Konzert an den Bebraer Teichen. (Archivfoto)

Sondershausen. Die Stadt Sondershausen lädt am 5. September um 16 Uhr zu einem Open-Air-Konzert an die Bebraer Teiche in Sondershausen ein.

Zu einem Open-Air-Konzert wird am Samstag, dem 5. September, um 16 Uhr an die Bebraer Teiche in Sondershausen eingeladen. Das Besondere daran: Die Musiker werden auf einer schwimmenden Bühne spielen. Ursprünglich sollte die Veranstaltung bereits vor den Ferien und an einem der Schlossteiche stattfinden. Da das Hygienekonzept nicht genehmigt wurde, gab es Überlegungen für einen anderen Spielort. Denn, das Konzept mit Musikern auf einer schwimmenden Bühne, hätten alle klasse gefunden, erklärte Stadtrat Tobias Schneegans (VS), der das Konzert mit organisiert.

Um 16 Uhr bringen zunächst Musiker des Loh-Orchester Klassisches zu Gehör. Dabei soll es sich laut Schneegans um „Gassenhauer der Klassik“ handeln – zum sommerlichen Charakter der Freiluftveranstaltung passend.

Ab 17 Uhr stehen dann zwei Duos – beide sind bekannt von ihren Auftritten beim jährlichen Sondershäuser Weihnachtskonzert auf der Seebühne. Zunächst präsentieren Pluck’n’ Bow, das sind Katrin Deichstetter (Geige) und Klaus-Dieter Weigert (Gitarre), bekannte Titel der Rock- und Popmusik.

Im zweiten Teil spielt dann Johanna Schneegans auf der Blockflöte an der Seite von Gitarrist Klaus-Dieter Weigert.

Bedingt durch die Corona-Pandemie gäbe es allerdings einige Einschränkungen und Hygienemaßnahmen, die beim Konzert zu beachten seien. So werde das Veranstaltungsgelände in einzelne Parzellen aufgeteilt. In diesen Parzellen dürfen sich dann jeweils maximal fünf Personen aus höchstens zwei befreundeten Haushalten befinden. Zudem solle jeder Konzert-Besucher seine eigene Sitzmöglichkeit von zu Hause mitbringen. Gleiches gelte für Essen und Getränke – nicht gestattet seien dabei Glasflaschen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Warteschlange sowie auf dem Weg zu den ausgewiesenen Parzellen sei ebenfalls erforderlich. Dort könne dieser dann aber abgenommen werden.

Der Eintritt zum Konzert am Samstag sei frei, informierte die Stadtverwaltung. Es werde jedoch um Spenden gebeten, die den Fördervereinen des Loh-Orchesters und der Kreismusikschule zugute kommen sollen.